Rotterdamse galerie zoekt verhalen over rode trapauto Blijdorp

Oude tijden herleefden woensdagmiddag bij Diergaarde Blijdorp. Een trapautootje waarin kinderen werden gefotografeerd in de jaren vijftig, zestig en zeventig, was voor één middag terug. Galerie DIG IT UP is namelijk op zoek naar foto's en verhalen van iedereen die herinneringen heeft aan de rode trapauto.

Wie in die jaren kind was, heeft er misschien zelf wel in gezeten. Een bezoek aan de Diergaarde was niet compleet als je niet op de foto ging in het kleine autootje.

Een van oorsprong Italiaanse straatfotograaf zette de trapauto altijd voor de ingang van de dierentuin en maakte dan tegen betaling foto's van bezoekers. Als hij er een dagje niet was, vroegen mensen aan de dierentuin waar de trapauto was. Het autootje werd later dan ook binnen de hekken van de dierentuin gestald.

De trapauto was een kleine versie van de Austin A40. Hij werd geproduceerd in Engeland door mijnwerkers die vanwege hun gezondheid hun werk niet meer konden uitvoeren.

Tentoonstelling

Evan van der Most van galerie DIG IT UP dook deze feitjes op over de beroemde trapauto. Zijn galerie gaat er vanaf eind juni een tentoonstelling aan wijden. "Er zijn misschien wel tienduizenden foto's van gemaakt en het gekke is: de meeste mensen weten het zich ook nog te herinneren. Het is in het collectieve geheugen gegrift".

En daarmee is het eigenlijk cultureel erfgoed. Galerie DIG IT UP wil zoveel mogelijk foto's verzamelen van mensen die met de trapauto op de foto gezet zijn. "We willen ook zoveel mogelijk verhalen horen die bij de foto's horen", zegt van der Most. "Ook over de fotograaf, Humberto Randolfi, horen we graag meer."

Bert Blok is een van de velen die nog een foto heeft van de trapauto. "Ik sta er op met mijn jongere broertje Cockie. Die was toen elf maanden. Deze foto is genomen in 1956. Ik weet er zelf weinig meer van, maar ik weet wel dat die trapauto er stond en dat iedereen daar mee op de foto ging. Ik vond het echt heel leuk om deze foto terug te vinden."

Scan

Mensen die een foto hebben, wordt gevraagd om een goede scan ervan te mailen naar contact@digitup.nl. Wie de juiste apparatuur niet heeft, kan langskomen bij de galerie aan de Schiedamsedijk om daar een foto te laten maken.

"We hebben ook nog geld nodig voor dit project. Wie doneert, mag op een middag tijdens de tentoonstelling zichzelf of anderen op de foto laten zetten bij de trapauto", zegt de galeriehouder. De tentoonstelling begint op 24 juni.