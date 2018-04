Hotel New York komt met jubileumschoenen

Ze zijn net zo bruin als de stenen van het hotel. En er is ook een variant in dezelfde kleur groen als de torentjes. Voor het 25-jarig bestaan van Hotel New York in Rotterdam zijn schoenen ontworpen, waarvan minister Hugo de Jonge hoogstwaarschijnlijk alweer staat te watertanden.

De schoenen zijn van het merk Mascolori, dat ook de befaamde bloemetjesschoenen al aan de ministersvoeten deed belanden.

De Hotel New York-schoenen zijn iets minder flamboyant, want: egaal bruin. Op de rechterschoen staat een kaart van West-Europa waarop Rotterdam is uitgelicht. Op de linker zie je Noord-Amerika met New York als middelpunt. Op de hielen staan de twee herkenningspunten van de karakteristieke torens van Hotel New York: de windvaan en de wimpel.

De groene variant van de schoenen wordt een echt collectors item. Daarvan worden er maar honderd gemaakt.

Mascolori ging al eerder aan de slag met belangrijke Rotterdamse gebouwen. "We hebben een uniek rijtje van iconen in onze winkel staan", zegt oprichter Jochem Grund. "De Markthal, het Luxor en nu dus Hotel New York."

Begin mei is het 25 jaar geleden dat het hotel op de Wilhelminapier in Rotterdam de deuren opende. Het statige pand was voorheen de vertrekhal van de Holland Amerika Lijn. Van hieruit namen reizigers in de vorige eeuw de boot naar New York.