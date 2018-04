Verkoop paaskuikentjes mag doorgaan

De gemeente Rotterdam kan er niks aan doen dat bij een dierenspeciaalzaak aan de West-Kruiskade paaskuikentjes worden verkocht. De Partij voor de Dieren had hierover vragen gesteld in de gemeenteraad.

Burgemeester Aboutaleb antwoordt dat de handel in de kuikens wettelijk is toegestaan. Hij noemt de verkoop wel verwerpelijk, omdat die niet in het belang van de dieren is.

Aboutaleb zegt dat er alleen met landelijk beleid iets aan de verkoop van de paaskuikens kan worden gedaan.

De kuikentjes worden jaarlijks verkocht door dierenspeciaalzaak De Rimboe. De eigenaar van de winkel werd vorig jaar aangeklaagd voor verwaarlozing van de dieren in zijn winkel. .