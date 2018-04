Deel dit artikel:











Dames Sliedrecht Sport zetten eerste stap richting nieuw kampioenschap

De dames van Sliedrecht Sport zijn woensdagavond een stap dichterbij de landstitel gekomen. In een goed gevulde sporthal De Basis in Sliedrecht won de ploeg van Matt van Wezel in vier sets van de dames van Coolen/Alterno. In de strijd om het kampioenschap spelen de volleybalster een best of five-serie, waarvan nu dus de eerste horde is genomen.

Op voorhand was Sliedrecht torenhoog favoriet, maar dat deden ze in de eerste set niet vermoeden. Alterno was scherp op de goede momenten en sleepte de eerste set dan ook met 18-25 binnen. Dat was voor Sliedrecht Sport een signaal om het anders te gaan aanpakken. Door wat wissels in het team ging het draaien en won Sliedrecht op haar beurt de tweede set met 25-17. De derde set had eigenlijk een soortgelijk verloop waarin de ploeg van vertrekkend trainer Matt van Wezel, constant het betere van het spel had. Die set leverde nogmaals een ruim verschil op: 25-18. De laatste set was voor Sliedrecht een nog kleiner probleem. Met speels gemak liep de ploeg uit naar een verdiende 25-14 setwinst, waardoor de overwinning binnen was. De volgende wedstrijd in de best of five-serie is komende zaterdag al, bij Alterno, in Apeldoorn.