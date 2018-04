Deel dit artikel:











Douane vindt 42 kilo cocaïne in brandstoftank van auto Foto: Douane Rotterdam

De douane heeft begin vorige maand 42 kilo cocaïne onderschept. De harddrugs zaten verstopt in de brandstoftank van een luxe Range Rover. De auto was geïmporteerd uit Curaçao en bestemd voor een bedrijf in Rotterdam.

Voor het opsporingsonderzoek liet de politie de auto gewoon ophalen uit de haven. De wagen werd verplaatst naar een garagebox in Waddinxveen. Daar is de auto op 17 maart door de politie in beslag genomen. Drie dagen later werd een eerste verdachte aangehouden. Het ging om de man die de auto in ontvangst had genomen. Twee dagen daarna pakte de politie bij een inval in een garagebedrijf in Rotterdam-Zuid nog twee mannen op. De drie verdachten zijn Rotterdammers van 34, 38 en 52 jaar. Twee van hen zitten nog vast. De derde persoon is op vrije voeten, maar blijft wel verdachte. De cocaïne is vernietigd. Justitie heeft de vondst van de drugs en de arrestatie van de drie mannen woensdag pas bekendgemaakt.