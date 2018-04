Deel dit artikel:











Rotterdam staat stil bij aankomst eerste Marshallhulp Aankomst van de Noordam. Foto, Van Oorschot, Nationaal Archief-Anefo

In Hotel New York in Rotterdam wordt donderdag het begin van de Marshallhulp herdacht. Het is precies 70 jaar geleden dat het eerste schip met hulpgoederen na de Tweede Wereldoorlog arriveerde in de Rotterdamse Haven.

Door de hulp hielpen de Verenigde Staten Europa na de oorlog weer op de been. De hulp, die bestond uit geld, goederen, grondstoffen en levensmiddelen, was gericht op de economische wederopbouw van de door oorlog getroffen landen. "Steeds meer wordt duidelijk hoe belangrijk de Marshallhulp voor Nederland was", zegt Amerika-deskundige Willem Post, een van de organisatoren van het symposium donderdag. Post: "Nederland stond aan de rand van de afgrond en deze hulp heeft echt geholpen. Vergeet ook niet dat ons land relatief de meeste hulp kreeg van alle Europese landen." Deels werden deze spullen geleend, de rest was een gift. In ruil hiervoor eisten de Verenigde Staten Europese samenwerking. Ook had de hulp als doel een buffer te vormen tegen de verspreiding van het communisme vanuit Oost-Europa. Het plan is genoemd naar de toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, George C. Marshall. Dankbaar

"Zelden zal een vrachtschip zó uitbundig zijn begroet als deze oude Noordam van de Holland-Amerika-Lijn.", schreef Het Vrije Volk op 26 april 1948. De MS Noordam werd bij Hoek van Holland om 3 uur 's nachts verwelkomd met vuurpijlen en ander vuurwerk. "Zelden zal een vrachtschip zó uitbundig zijn begroet als deze oude Noordam van de Holland-Amerika-Lijn.", schreef Het Vrije Volk op 26 april 1948. De MS Noordam werd bij Hoek van Holland om 3 uur 's nachts verwelkomd met vuurpijlen en ander vuurwerk. Twee uur later arriveerde de Noordam met de eerste hulpgoederen aan de Wilhelminakade. Een paar uur later was er een officiële overhandiging van de eerste zak graan aan een van de Nederlandse ministers. In Hotel New York is donderdagmiddag een symposium over de aankomst van de MS Noordam. Burgemeester Aboutaleb, oud-NAVO-chef Jaap de Hoop Scheffer en de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra zullen daar speechen.