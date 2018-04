Striptekenaar Marten Toonder krijgt eigen straatnaam

De geestelijk vader van Ollie B Bommel en Tom Poes wordt geëerd met een eigen plein in zijn geboortestad Rotterdam. Het Marten Toonder Plein komt bij het 'Toondermonument' naast de Markthal.

Het initiatief voor het plein komt van het Tom Poescomité, een informele club onder leiding van dichter Manuel Kneepkens. De straatnamencommissie wees hun eerste aanvraag af, vertelt voorzitter Jantje Steenhuis.

"Aanvankelijk wilden de heren een deel van de Verlengde Nieuwstraat omtoveren tot Maarten Toonderstraat. Maar in principe veranderen wij geen adressen, dus dat kon niet. Het nieuwe voorstel paste wel: het komt zo'n 12 meter rondom het plein en daar zijn geen adressen gevestigd."

Marten Toonder is in Rotterdam geboren en heeft gestudeerd aan de Kunstacademie, schuin tegenover het plein waar zijn monument staat en waar dus nu ook het plein verschijnt. Er was nog geen straatnaam naar hem vernoemd. In acht andere steden is dat wel gebeurd, onder meer in Leiden en Utrecht.

Onthulling

Het Marten Toonderplein wordt woensdag 2 mei onthuld, op de 106de geboortedag van de tekenaar. Dit gebeurd door Martin Lodewijk, de schrijver en tekenaar van de belevenissen van Agent 327.

Andere Rotterdammers lezen hun favoriete passage uit de Toonderverhalen voor en Manuel Kneepkens houdt aansluitend de eerste Marten Toonderlezing in de Centrale Bibliotheek.