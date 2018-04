Deel dit artikel:











Mensen met beperking in regio vaker gediscrimineerd archieffoto

Het aantal klachten over discriminatie van mensen met een beperking is in Rotterdam en omgeving flink gestegen. Anti-discriminatie bureau Radar meldt een toename van 59 procent in 2017.

Klachten gaan bijvoorbeeld over een slecht toegankelijke huisartsenpraktijk of een werkgever die iemand naar huis stuurt omdat die niet goed kan horen. Landelijk nam het aantal klachten toe met ruim 40 procent. Gemeten naar het aantal klachten staat discriminatie van mensen met een beperking op de tweede plaats. Op één staat nog steeds discriminatie vanwege huidskleur of afkomst. Ook politieagenten en andere werknemers met een publieke taak moeten het daarin ontgelden. Zij werden 34 procent vaker gediscrimineerd, veelal vanwege een donkere huidskleur. Het totaal aantal klachten over discriminatie is in de politie-eenheid Rotterdam met 10 procent gedaald. Een maand geleden lanceerde Radar nog een anti-dicriminatieapp om misstanden direct te kunnen melden.