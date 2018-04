Hockeyinterlands naar Rapid in Gorinchem

De Gorinchemse hockeyclub Rapid mag op 14 en 15 juni de dubbele interland van de Nederlandse hockeymannen organiseren. Na een uitgebreide lobby heeft de Gorinchemse club de toewijzing gekregen voor het organiseren van de wedstrijden tegen Spanje en Frankrijk.

Het is de verdienste van het jarenlange werk van de club. Dit seizoen heeft Rapid eindelijk de beschikking gekregen over nieuwe watervelden, waarvoor het lang heeft gezwoegd. De droom van de Gorinchemse club was om een interland te organiseren zodra het nieuwe veld er lag. Dat is nu dus gelukt.

De wedstrijden tegen Spanje en Frankrijk zijn onderdeel van de Rabo Super Serie. Een oefentoernooi op weg naar de Champions Trophy later dit jaar in Breda.