Inspectie onderzoekt zorginstellingen waar insulinemoorden plaatsvonden

Ook de inspectie voor de gezondheidszorg doet nu onderzoek naar de zaak rond de insulinemoorden. Verpleger Rahied A. zou meerdere patiënten insuline hebben gegeven, zonder dat daarvoor een medische noodzaak was.

De inspectie onderzoekt de kwaliteit en veiligheid van de zorg in de zorginstellingen waar de 21-jarige Rotterdammer ongeoorloofd insuline heeft toegediend.

Het gaat om tehuizen in Rotterdam, Ridderkerk en Puttershoek. Namelijk De Wetering (Humanitas), Riederborgh, Jasmijnhuis (Dagelijks Leven) en ‘t Huys te Hoecke (Zorgwaard).

Het onderzoek van de inspectie spitst zich toe op de periode dat de man werkzaam was in deze zorginstelling, van juni 2016 tot en met november 2017. Eerder was onderzoek door de inspectie nog niet mogelijk vanwege de fase waarin het strafrechtelijk onderzoek zich bevond.

Farmacologisch onderzoek

De 21-jarige Rotterdammer zit vast voor moord en poging tot moord. Hij is verdachte in vijftien zaken en zou de dood van drie cliënten op zijn geweten hebben.

Justitie was al bezig met een farmacologisch onderzoek. Daarbij wordt gekeken hoe de gezondheid was van de slachtoffers, welke medicijnen ze al slikten en wat de invloed is geweest van de insuline.