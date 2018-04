Deel dit artikel:











File A29 voor Haringvlietbrug door storing Foto: Rijkswaterstaat (@Erik Sluijs)

Voor de Haringvlietbrug in de A29 stond donderdagmorgen in beide richtingen 2 kilometer file. De brug stond open en wilde niet meer naar beneden. Na zo'n driekwartier was de storing verholpen.

De A29 was daardoor vanaf 10:45 uur in beide richtingen afgesloten. De oorzaak van de storing aan de Haringvlietbrug is niet bekend.