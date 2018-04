Deel dit artikel:











File bij Haringvlietbrug door storing Foto: Rijkswaterstaat (@Erik Sluijs)

Voor de Haringvlietbrug in de A29 staat in beide richtingen file. Dat komt door een storing aan de brug, hij staat open en wil niet meer naar beneden. Hoelang de storing gaat duren is niet bekend.

De A29 is daardoor in beide richtingen afgesloten. De oorzaak van de storing aan de Haringvlietbrug, en hoelang het verhelpen ervan gaat duren, is nog niet bekend.