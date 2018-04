Deel dit artikel:











Meisje van 12 overreden in Hellevoetsluis Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

Een meisje van 12 is donderdagmorgen zwaargewond geraakt na een ongeluk op de Branding in Hellevoetsluis. Het slachtoffer zat op de fiets en werd aangereden door een auto die van de andere kant kwam. De wagen zou over het meisje heengereden zijn.

Het slachtoffer is in kritieke toestand met een spoedtransport overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar het ongeluk.