Van Persie keert terug bij training Feyenoord

Feyenoord heeft donderdagochtend weer getraind met spitsen Robin van Persie en Nicolai Jørgensen. Van Persie was woensdag nog afwezig op de training, Jørgensen trainde toen apart van de groep. Beide spitsen konden weer volledig meedoen met de training van Giovanni van Bronckhorst.

Feyenoord bereidt zich deze week voor op de Rotterdamse derby tegen Sparta die dit weekend op het programma staat. Voor Feyenoord staat er vrijwel niets meer op het spel. Sparta is echter nog hevig verwikkeld in de strijd tegen degradatie. De Kasteelclub staat vier punten boven FC Twente, dat de laatste plaats bezet. De derby is vanaf 13.00 uur live te volgen via Radio Rijnmond Sport. Het duel begint om 14.30 uur in De Kuip.