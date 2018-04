Toch megaclaim in Rotterdams Havenschandaal?

Zakenman Joep van den Nieuwenhuyzen hangt alsnog een megaclaim van 111 miljoen euro boven het hoofd. Hij zou dat geld ten onrechte hebben verdiend in het Rotterdamse Havenschandaal.

In die affaire is Van den Nieuwenhuyzen veroordeeld voor omkoping van havendirecteur Willem Scholten . Volgens justitie had hij havengelden in eigen zak gestoken.

De rechter in Rotterdam wees de claim van 111 miljoen eerder af, onder meer omdat die te laat was ingediend. Het gerechtshof is het daar niet mee eens. De rechters in Rotterdam moeten er nu opnieuw naar kijken.