Asbest in stofwolken bij Eurogrit in Dordrecht Stofwolken stijgen op bij Eurogrit in Dordrecht (Foto: MediaTV)

Bij het bedrijf Eurogrit aan de Kilkade in Dordrecht zijn donderdagmiddag grote stofwolken weggewaaid. Daarin zat asbest, maar de volksgezondheid is volgens de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid geen moment in gevaar geweest. "De concentratie asbest in de stofwolk is minimaal", zegt woordvoerder Jan Zondervan van de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid.

Aan het begin van de middag steeg een grote stofwolk op vanuit Eurogrit. Die kwam bij een silo vandaan waarin een kleine hoeveelheid met asbest verontreinigde staalgrit lag opgeslagen, vertelt Zondervan. "Dat was daar speciaal opgeslagen om af te voeren." Zondervan: "Die partij is door onverklaarbare oorzaak uit de silo geraakt. Daarbij is een stofwolk vrijgekomen. De stofwolk heeft zich verspreidt, de straalgrit ligt nog op het terrein." Het Dordtse bedrijf en de brandweer gaan onderzoeken hoe het heeft kunnen gebeuren dat een asbesthoudende stof uit een silo kon vallen. Een klep ging door nog onbekende oorzaak open. Rond 13:00 uur had de brandweer de stofwolk onder controle. Volgens Zondervan is de volksgezondheid niet in gevaar geweest. "Alleen de mensen die heel dicht bij het incident waren, worden nader onderzocht en behandelt als dat nodig is." In opspraak

De omgeving van het bedrijf werd bij het vrijkomen van de stofwolk gelijk afgezet. En omwonenden werd geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden als ze last hebben van de stofwolken. Het scheepvaartverkeer kon gewoon door blijven varen. In 2017 raakte Eurogrit in opspraak omdat bijna zeshonderd bedrijven hebben gewerkt met staalgrit dat vervuild was met het kankerverwekkende asbest. Straalgrit wordt gebruikt als schoonmaakmiddel om onder grote druk vuil van voorwerpen te blazen. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de oude verflaag van de Willemsbrug in Rotterdam.