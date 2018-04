Stofwolk met mogelijk asbest vrijgekomen bij Eurogrit in Dordrecht

Bij het bedrijf Eurogrit aan de Kilkade in Dordrecht waaiden donderdagmiddag grote stofwolken weg. Mogelijk zit daar asbest in. De omgeving is afgezet. Omwonenden worden geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden als ze last hebben van de stofwolken.

Rond 13:00 uur had de brandweer de stofwolken onder controle, volgens woordvoerder Jan Zondervan van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. "Er is weer afgeschaald, omdat de stofwolk onder controle is."

De politie heeft wegen in de omgeving, waaronder de Mijlweg afgezet. Het scheepvaartverkeer kan gewoon door blijven varen.

Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De hulpdiensten zijn in grote getale aanwezig. Het onderzoek naar de stofwolk moet volgens Zondervan nog beginnen.

"De mannen in pakken zijn er denk ik nog niet, dat is wel heel snel." Het onderzoek zal onder andere uit moeten wijzen hoever de stofwolk verspreid is.

In 2017 raakte Eurogrit in opspraak omdat bijna 600 bedrijven hebben gewerkt met hun staalgrit dat vervuild was met het kankerverwekkende asbest. Straalgrit wordt gebruikt als schoonmaakmiddel, er kan onder grote druk vuil van voorwerpen worden afgeblazen. Zoals de oude verflaag van de Willemsbrug in Rotterdam.

Welke stof er nu is weggewaaid bij Eurogrit bij de Dordtse zeehaven is niet duidelijk.