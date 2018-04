Geldboete geëist voor dollemansrit in Rotterdam-Schiebroek

Justitie heeft een geldboete van 10 duizend euro geëist voor een dollemansrit door Rotterdam-Schiebroek. Een 54-jarige man reed daar in november 2015 op de Ringdijk met hoge snelheid fietsers aan.

Volgens justitie had de man haast en was hij op het fietspad gaan rijden om een file te vermijden . De gemeten snelheid was 109 kilometer per uur.

De auto raakte ook een taxi en kwam tot stilstand tegen een stadsbus van de RET. Meerdere mensen liepen verwondingen op.

Volgens de bestuurder was hij de controle over zijn auto verloren, omdat hij de ziekte MS heeft. Hij was vandaag ook niet in de rechtszaal aanwezig, omdat hij inmiddels aan huis gekluisterd is.

Gezien zijn medische toestand ziet justitie af van het eisen van een celstraf. Naast de geldboete zou de man ook een rij-ontzegging van vijf jaar moeten krijgen. De rechter doet over twee weken uitspraak.