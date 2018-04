Deel dit artikel:











Rotterdamse raad in gesprek met Aboutaleb over financiering moskeeën De Essalam Moskee in Rotterdam

De Rotterdamse gemeenteraad gaat 17 mei in een commissievergadering in gesprek met burgemeester Aboutaleb over buitenlandse financiering van moskeeën. Leefbaar Rotterdam, VVD en CDA maken zich zorgen over deze geldstromen. "Er moet worden ingegrepen. Het is tijd voor actie", zei Leefbaar-raadslid Tanya Hoogwerf.

Uit onderzoek van Nieuwsuur en NRC bleek eerder dat in Rotterdam acht islamitische instellingen geld uit Golfstaten krijgen of een verzoek hebben ingediend om geld te krijgen. De drie rechtse partijen vrezen dat de moskeeën hiermee onder invloed komen van het Midden-Oosten. Hoogwerf wil een zwarte lijst voor deze moskeeën. Het CDA wil weten of Aboutaleb op de hoogte was van deze financiering en zo ja, waarom deze informatie niet met de gemeenteraad is gedeeld. Breder debat

De andere partijen zien graag een breder debat met burgemeester Aboutaleb. "Wij vinden transparantie heel erg belangrijk, maar wij zouden daarbij ook graag andere financiering willen betrekken. Zoals de financiering van politieke partijen", zei Co Engberts van de PvdA. D66, GroenLinks, Denk, SP, Nida en CU/SGP sloten zich hierbij aan.