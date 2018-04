Deel dit artikel:











Van Bronckhorst gaat weer rouleren in stadsderby Giovanni van Bronckhorst

Giovanni van Bronckhorst heeft in de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Sparta aangegeven dat hij spelers gaat rouleren. Een aantal spelers die normaal tot het tweede plan behoren zullen de kans krijgen. 'Er is de mogelijkheid om te rouleren, de komende wedstrijden wil ik dat ook zeker doen', aldus de trainer.

De trainer hoopt dat Sparta voor de Eredivisie behouden blijft. 'Een stadsderby is speciaal, ik zou het mooi vinden als dat volgend jaar ook op het programma staat. Ik wens ze ook veel succes in hun strijd tegen degradatie, alleen zondag even wat minder.' Bekijk hierboven de volledige persconferentie, waarbij Van Bronckhorst ook ingaat op het vertrek van Jan Wouters en de situatie van Robin van Persie.