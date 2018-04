'Nachtmerrie van elke vrouw' krijgt celstraf en tbs

De rechtbank in Rotterdam heeft twaalf jaar cel en tbs opgelegd voor de gijzeling en verkrachting van een vrouw in de Rotterdamse Provenierswijk vorig jaar. De 33-jarige Arthur C. heeft bekend dat hij een vrouw in haar eigen huis heeft vastgehouden en meerdere keren heeft misbruikt.

C. wachtte het slachtoffer in maart 2017 op bij haar woning. Hij sleurde het slachtoffer aan het haar naar binnen, bond haar vast met schoenveters en zei: “Ik ga jou gevangen houden. Jij bent mijn slaafje.” C. was toen net een paar dagen vrij na een lange celstraf voor soortgelijke feiten.

De verdachte heeft een groot deel van zijn leven in de gevangenis gezeten. Steeds als hij enkele dagen vrij was, pleegde hij een nieuw misdrijf. Zo was hij op 28 februari 2017 vrijgelaten door het hof en probeerde hij acht uur later een vrouw te beroven in Rotterdam, ook bij haar eigen woning. Twee dagen daarna vond de brute verkrachting en gijzeling plaats in de Provenierswijk.

Justitie noemde Arthur C. twee weken geleden "de belichaming van de nachtmerrie van elke vrouw. De onbekende man die je ongemerkt achtervolgt naar je woning en je daar aanvalt, vernedert en verkracht."

C. moet ruim drie jaar van die oude straffen alsnog uitzitten. Opgeteld moet hij dus 15 jaar cel en tbs uitzitten. Het slachtoffer krijgt 25 duizend euro smartengeld.