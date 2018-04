Rotterdamse ondernemer krijgt taakstraf voor ontucht

De rechter heeft de Rotterdamse ondernemer Vincent van Z. een taakstraf van 180 uur opgelegd. De man heeft een 16-jarig meisje betast.

Het incident gebeurde in een vakantiewoning in het Franse Saint-Tropez. Het slachtoffer was de vriendin van de dochter van de verdachte.

Vincent van Z. ontkende . Volgens hem ging het hooguit om een nekmassage. Maar de rechtbank vindt de verklaring van het slachtoffer betrouwbaar.

Daarnaast wijst de rechtbank erop dat de Rotterdammer al langere tijd seksueel getinte berichtjes stuurde naar het meisje en kennelijk met haar naar bed wilde. De verdachte verklaarde dat hij in die berichten slechts 'de populaire meneer' wilde spelen en dat zijn ego werd gestreeld, omdat hij dacht dat zij hem leuk vond.

Vincent van Z. is de vroegere zakenpartner van lingerie-ontwerpster Marlies Dekkers.