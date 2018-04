Deel dit artikel:











Zijlaard is Ridder in De Orde van Oranje Nassau: 'Ben wel trots' Michael Zijlaard met gezin en burgemeester Gert-Jan Kats

Michael Zijlaard is benoemd tot Ridder in De Orde van Oranje Nassau. De Rotterdammer heeft de Koninklijke onderscheiding gekregen voor zijn verdiensten voor de wielersport en de vele maatschappelijke projecten waar hij initiator van is, waaronder het Leontienhuis (inloophuis voor mensen met een eetstoornis).

"Een apart gevoel dit," zegt hij. "Ik ben hartstikke jong, ben met dingen bezig die ik graag doe. Het maakt me wel trots, maar heb er nooit bij stilgestaan om er zo voor beloond te worden." Voormalig wielrenster Leontien Zijlaard-Van Moorsel, zijn vrouw, wist al twee maanden dat haar man een lintje zou krijgen in de Hervormde Kerk in Zevenhuizen, uit handen van Gert-Jan Kats (burgemeester gemeente Zuidplas). "Dat is best wel lang. Onze dochter van 10 jaar heeft het ook geheim kunnen houden. Dat hebben wij knap gedaan, hè? Ik ben blij dat we (met Michael. red.) weer normaal met elkaar kunnen communiceren," lacht de meervoudig Olympische kampioene. "Leontien deed heel speciaal," haakt Michael in. "Op een gegeven moment begin je het wel door te krijgen. Je ziet vrienden, bekenden en familie. Dan voel je dat er iets speciaals aan komt. We moesten ook op de voorste rij zitten in de kerk, dan denk je: zij heeft er al één, dus ja..." Leontien: "Hij heeft het verdiend. Het is een waardering voor alles wat je hebt gedaan. Voor Michael niet alleen in de sport, ook met maatschappelijke projecten. Eindelijk krijgt hij die waardering. Dankzij Michael hebben wij het Leontienhuis kunnen realiseren. Ik ben heel trots." "Ik mag hier nu staan," vervolgt Michael, "maar we hebben al die projecten met zoveel mensen gedaan. Ik doe het niet alleen."