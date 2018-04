Boëtius: 'Wouters heeft zeker zijn aandeel gehad'

Feyenoord speelt nog twee wedstrijden en dan zit het seizoen erop. Zondag wacht Sparta, in de Kuip. Prolongatie van de landstitel heeft er geen moment ingezeten, de beker werd wel gewonnen afgelopen zondag.

Ook Jean-Paul Boëtius had zich meer van deze voetbaljaargang voorgesteld. Het was niet stabiel genoeg. "Ik ben goed begonnen, dat wilde ik vasthouden, maar dat is 'm niet geworden. Te lang eigenlijk. De laatste weken gaat het wel de goede kant op, maar een beetje aan de late kant."

Deze week maakte Feyenoord bekend dat de club afscheid neemt van assistent-trainer Jan Wouters. "Hij gaat zeker gemist worden," zegt Boëtius. "Hij is wat stiller dan bijvoorbeeld Jean--Paul van Gastel, maar Jan heeft zeker zijn aandeel gehad."