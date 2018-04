Deel dit artikel:











Erasmus MC: 15 procent van endoscoopslangen vies Foto: By Melvil (Wikimedia)

​Veel slangetjes waarmee kijkonderzoek via de slokdarm wordt gedaan, zijn vies. Uit onderzoek van het Erasmus MC blijkt dat er in 15 procent van de gevallen nog bacteriën van de vorige patiënt aan endoscopen zitten. Het is niet bekend of mensen daardoor ziek zijn geworden.

De bacteriën blijven zitten, omdat de endoscoop niet tegen hitte kan.

"We moeten daardoor de scoop (de slang van de endoscoop, red.) desinfecteren in plaats van steriliseren", geeft Greet Vos, hoogleraar infectiepreventie bij het Erasmus MC als verklaring voor de vieze slangen. De onderzoekers bekeken in 67 klinieken de endoscopen. Van de 155 medische instrumenten die ze bekeken, waren er 23 vies. "Die scoop gaat natuurlijk door de darm, en daarmee door je eigen darmbacteriën heen", vertelt Vos. Die bacteriën kunnen door de ontoereikende schoonmaaktechniek blijven zitten en bij de volgende patiënt mee naar binnen gaan. Proces onder vergrootglas

Het is onbekend of mensen ziek zijn geworden van de vuile endoscopen. Er zitten miljoenen bacteriën in een darm, die je bijvoorbeeld binnen krijgt door te eten. "We kunnen niet onderscheiden van wie de bacteriën zijn, omdat de buizen ook door de eigen darmbacteriën gaan." Alleen de endoscopen die gebruikt worden voor operaties aan de galwegen en de alvleesklier zijn onderzocht. Daarmee worden onder andere tumoren verwijderd. Dit zijn endoscopen die niet alleen recht toe recht aan werken, maar ook een bochtje om kunnen. Hiermee kun je in de galwegen komen. Aan een oplossing wordt door de onderzoekers gewerkt. "We zitten het hele proces te bekijken onder een vergrootglas: kan de reiniging beter, kan de desinfectie beter, kan het droogproces beter of kan het ontwerp van de endoscoop beter?"