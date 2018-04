De meest opmerkelijke lintjes in de regio Rijnmond

De lintjesregen heeft in de regio Rijnmond twee Officieren in de Orde van Oranje Nassau opgeleverd: Rotterdammer Jos van der Vegt en Anne Cazemier uit Leerdam.

Officier is de op drie na hoogste rang in die orde. In totaal hebben 249 mensen een lintje gekregen. Van hen zijn 28 mensen onderscheiden als Ridder in de orde van Oranje Nassau en 220 als lid.

Als Ridder wordt je onderscheiden als je een gemeenteoverschrijdende bijdrage aan de maatschappij heb geleverd.

Twee officieren

Jos van der Vegt was jarenlang directeur van Ahoy. Onlangs was hij nog verkenner voor het nieuwe stadsbestuur. Van der Vegt was ook voorzitter van de Kamer van Koophandel en lid van vele commissariaten. Burgemeester Aboutaleb reikte de 65-jarige de onderscheiding uit.

De 71-jarige Anne Cazemier werd in zijn woonplaats Leerdam onderscheiden tot officier. Hij werkte bij CSM Suiker, dat tegenwoordig Corbion Purac heet. Na zijn pensionering was hij jarenlang actief bij het Productschap Diervoeder. Cazemier was tijdens zijn loopbaan de uitvinder van een natuurlijk alternatief voor antibiotica binnen de veehouderij, dat sindsdien veel is toegepast.

Onder de vele ridders en leden in de Orde van Oranje Nassau zijn ook een aantal bekende Rijnmonders en opmerkelijke verhalen.

Koninklijke én militaire onderscheiding

Het oudste lid in de Orde van Oranje Nassau in de regio Rijnmond dat bovendien tegelijk een militaire onderscheiding kreeg is Vlaardinger André du Pon. Hij is de oudste geregistreerde oorlogsveteraan van Nederland. Voor zijn verdiensten in de Tweede Wereldoorlog kreeg hij het Mobilisatie Oorlogskruis.

Du Pon was tot zijn 100e actief als vrijwilliger. Hij deed werk voor religieuze organisaties in Vlaardingen en Rotterdam. Verder deed hij werk voor de schuldhulpverlening en Seniorenwelzijn. Ook richtte hij na zijn pensionering een re-integratiebureau op.

Jeugdlintje

Uit Vlaardingen komt ook de Jongste Rijnmonder met een onderscheiding, weliswaar geen officiële. Leon van Aken reanimeerde op aanraden van 112 een man, die hij onderweg naar huis op de grond zag liggen. Hij kreeg daarom een Vlaardings Jeugdlintje uitgereikt.

Ex-Wielrenner Michael Zijlaard uit Rotterdam is Ridder geworden in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg zijn onderscheiding in Zevenhuizen. Zijlaard zette zich na het beëindigen van zijn eigen wielercarrière in voor de wielersport en voor de prestaties van zijn eigen vrouw Leontien Zijlaard-van Moorssel

Een van zijn grootste verdiensten was het opnieuw leven inblazen van de Zesdaagse van Rotterdam, na een afwezigheid van 18 jaar. Daarnaast richtte hij verschillende wielerploegen op.