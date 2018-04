Deel dit artikel:











Verdachten van liquidatiepoging in Ridderkerk op vrije voeten

Twee leden van motorclub No Surrender en een derde man die verdacht worden van poging tot moord op een man in Ridderkerk in 2016 komen vrij. De rechtbank in Den Haag bepaalde dat ze maandag worden vrijgelaten uit voorarrest, omdat de afhandeling van hun zaak nog meer dan een half jaar kan duren.

De liquidatiepoging gebeurde in november 2016 op klaarlichte dag. Het slachtoffer werd in de Tinstraat in Ridderkerk in elkaar geslagen en gestoken met een mes. De zaak kende al verschillende vertragingen en dreigt opnieuw uit te lopen, omdat het slachtoffer nieuwe getuigen heeft genoemd die moeten worden gehoord. Daardoor kan de zitting, die eigenlijk in juni zou plaatsvinden, niet doorgaan. De zaak loopt zeker uit tot oktober en mogelijk zelfs tot volgend jaar. De voorlopige vrijlating is wel aan voorwaarden gebonden. Zo mogen de verdachten geen enkele contact onderling, met het slachtoffer of de getuigen hebben.