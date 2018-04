Deel dit artikel:











Longpatiënten: doe iets aan luchtkwaliteit Rotterdam

Longpatiënten hebben hun zorgen over de luchtkwaliteit in Rotterdam neergelegd bij de gemeenteraad. "Als ik langs een drukke weg loop kan ik niet goed ademen", zegt de 11-jarige Raoudaa, die astmapatiënt is.

Ze woont net als COPD-patiënt Hans Smit in Rotterdam-Zuidwijk, vlakbij twee drukke snelwegen. "Ik krijg het heel erg benauwd van autogassen. Dan moet ik altijd snel mijn pufje gebruiken", zegt ze. Samen met de directeur van het Longfonds Michael Rutgers stappen de twee donderdag naar de Rotterdamse gemeenteraad. "De gemeente kan hier iets aan doen door het weren van scooters uit de stad of de scheepvaart te dwingen om walstroom te gebruiken", zegt Rutgers. Elk jaar overlijden er ruim 12 duizend mensen vroegtijdig door ongezonde lucht. En elke dag belanden er meer dan veertig mensen met spoed in het ziekenhuis door luchtvervuiling, zegt het Longfonds. Het is niet toevallig dat het Longfonds juist tijdens de formatie langs gaat bij de gemeente. "De burgers hebben bij ons aangegeven last te hebben van de slechte lucht. De gemeente kan dit aanpakken, daarom gaan wij nu ook langs."