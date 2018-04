Deel dit artikel:











Vrouwen maken 15.000 euro buit met babbeltruc Rotterdam Zuid Babbeltruc_Rotterdam_05_1816 Babbeltruc_Rotterdam_06_1816 Babbeltruc_Rotterdam_04_1816 Babbeltruc_Rotterdam_01_1816 Babbeltruc_Rotterdam_02_1816

Een 89-jarige vrouw wordt op verschrikkelijke wijze in de maling genomen door twee jonge dames. Ze wordt bestolen in haar eigen huis aan de Bijerlandselaan in Rotterdam. De schade: 15.000 euro. Bekijk de video: