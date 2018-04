Deel dit artikel:











Meisjes beroofd op Grote Kerkplein Rotterdam Beroving_Grote_Kerkplein_02_1816 Beroving_Grote_Kerkplein_01_1816

Vorige week toonden wij u in Bureau Rijnmond twee mannen die op het Grote Kerkplein in Rotterdam twee meisjes beroofden. De jongens waren toen nog onherkenbaar gemaakt en kregen de kans om zich te melden. Dat is niet gebeurd en daarom worden ze nu herkenbaar getoond. Bekijk de video: