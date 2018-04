Deel dit artikel:











De weekafsluiting in Rijnmond Nu met het journalistenpanel Microfoons open voor het journalistenforum

De week zit er eigenlijk al op, met Koningsdag in het vooruitzicht. Tijd om de afgelopen dagen te beschouwen met het Journalistenforum in Rijnmond Nu. Er vált wat te bespreken. Al was het alleen maar het afwenden van de val van Rutte III. Maar misschien komt dat tussen 18 en 19 uur niet eens aan de orde: drie journalisten komen namelijk zélf met twéé onderwerpen, die bij hen in het oog sprongen.

Geschreven door Ruud de Boer

Ruud de Boer ontvangt Vincent Kardinaal; schrijver en cultuurjournalist, Robert Bas; regioverslaggever voor de NOS en Paul Verspeek; programmamaker en rechtbankverslaggever bij RTV Rijnmond. Reageren tijdens de uitzending? Stuur een mail naar Nu@Rijnmond.nl of twitter met #RijnmondNu