Kapotte afsluiter oorzaak asbestwolk Dordrecht

Een wolk met deeltjes asbesthoudend straalgrit is donderdag door een kapotte afsluiter van een silo ontsnapt bij Eurogrit in Dordrecht. In de silo waren specialisten in witte pakken bezig om de losse delen van het materiaal waaruit het grit wordt gehaald, op te ruimen.

Door de kapotte afsluiter kon een wolk met stof ontsnappen. Eurogrit gaat nu onderzoeken hoe het ding kapot kon gaan. De resultaten moeten worden gemeld aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid (OZHZ).

Naast de mannen in witte pakken was ook ander personeel - buiten de silo - op het terrein aanwezig. De OZHZ vermoedt dat het stof niet verder is gekomen dan het bedrijfsterrein aan de Kilkade. Maar ook buiten de poorten zijn monsters genomen. Die worden onderzocht.

Het straalgrit wordt gehaald uit het restant van materiaal (slak), dat wordt gebruikt in steenkoolovens. Het verwijderen van het losliggende slak was het laatste gedeelte van de 'schoonmaak-operatie' aan de Kilkade. Tal van zakken met asbesthoudend Eurogrit waren al eerder afgevoerd en vernietigd.

Het straalgrit kwam in oktober in de publiciteit toen bleek dat er ook geringe hoeveelheden asbest in zaten. Honderden bedrijven in Nederland bleken het spul te hebben gebruikt of nog in voorraad te hebben.

Tal van werkzaamheden werden als gevolg daarvan stilgelegd. Ook het werk aan de Kilkade. Alle voorraden in het land zijn inmiddels vernietigd.

De financiële afwikkeling is onderwerp van discussie tussen Sibelco, het moederbedrijf van Eurogrit, en OnderhoudNL, de branche-organisatie.