Wat gaan we doen met Koningsdag?

Nog één dag en dan mag Koning Willem-Alexander 51 kaarsjes uitblazen. Koningsdag wordt uiteraard ook dit jaar weer gevierd met optredens, vrijmarkten, kermissen en vuurwerk. Een greep uit de activiteiten in de regio:

Rotterdam

In Rotterdam worden vrijdag dertien festivals georganiseerd. Onder andere op Plein 1940, het Stadhuisplein en in het Kralingse Bos kunnen feestvierders terecht. In het park bij de Euromast wordt voor de tiende keer Oranjebitter georganiseerd. Het is een van de grootste Koningsdagfestivals van Rotterdam.

Drechtsteden

De Spuiboulevard in Dordrecht stroomt op Koningsdag ook weer vol. Onder andere Lil Kleine en The Partysquad zullen tijdens Dancetour optreden. Ook bij verschillende cafés in de stad zullen dj's en artiesten acte de présence geven.

Koningsdag sluit om 22:30 uur af met een vuurwerkshow op het Drierivierenpunt. Ook vanuit Papendrecht en Zwijndrecht is dat vuurwerk goed te zien.

In Papendrecht kan naast het vuurwerk ook genoten worden van roofvogelshows en andere activiteiten in het centrum. In Zwijndrecht is een uitgebreide braderie en is de kermis opgebouwd bij het gemeentehuis.

Vlaardingen

In Vlaardingen kunnen kinderen tot 12 jaar zich uitleven tijdens een kussengevecht in de Waalstraat. Voor de oudere generaties is er ook genoeg te doen: zo kan de Grote Kerk van Vlaardingen beklommen worden, wordt het Veerplein omgetoverd tot artiestenplein en versieren straatartiesten het centrum.

Maassluis

Wat is Koningsdag zonder oranjetompouce? In Maassluis stonden liefhebbers vorig jaar al vanaf vijf uur 's ochtends in de rij om het gebak te scoren bij bakkerij Holtkamp. Hoe druk zal het dit jaar worden?

Hoeksche Waard

Traditiegetrouw trekken op Koningsdag de Hoeksche Waardse Truckers over het eiland. In het konvooi van vrachtwagens rijden mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking mee. De route van de Truckers vind je hier

In Heinenoord staat de Koningsdag in het teken van het circus. Met spelletjes, een parade, en... een escape room waarbij bezoekers zo snel mogelijk uit een 'creapy circus' moeten ontsnappen. Bewoners van Mijnsheerenland kunnen een helikoptervlucht maken boven het dorp.

Goeree-Overflakkee

Dirksland maakt zich op voor Oranjepop. Onder andere Martijn Fischer, die de hoofdrol speelde in de musical 'Hij geloof in mij', komt optreden.