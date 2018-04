Deel dit artikel:











Politie pakt Poolse fietsendieven op Foto: Politie

Twee Polen zijn vorige week in Rotterdam aangehouden, omdat ze elf gestolen fietsen in hun bestelbusje hadden. De fietsen werden op de Bentincklaan in Rotterdam-Blijdorp in de bus geladen.

Toen agenten bij de bus aankwamen, waren de dieven al gevlogen. De politie bleef het busje in de gaten houden en kon de verdachten van 37 en 39 jaar eenvoudig arresteren toen zij terugkeerden. Tien van de elf fietsen zijn inmiddels terug bij de rechtmatige eigenaars. De fietsen waren alle elf niet fatsoenlijk vastgezet, zegt de politie. Ze stonden wel op slot, maar enkel met een ringslot. Voor doorgewinterde fietsendieven is zo;'n slot een eitje om open te maken. De politie raadt dan ook aan om je fiets vast te maken aan iets als een fietsenrek, lantaarnpaal of hek.