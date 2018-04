Deel dit artikel:











Dordts straalgrit besmet met asbest in Oekraïne

Het straalgrit van het Dordtse bedrijf Eurogrit is besmet geraakt met asbest in Oekraïne. Hoe dat is gebeurd, is niet te achterhalen. Dat wordt ook niet onderzocht.

Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport naar het grit dat op het terrein aan de Kilkade in Dordrecht lag opgeslagen. Het straalgrit kwam in oktober in de publiciteit toen bleek dat er geringe hoeveelheden asbest in zaten. In veel monsters van de diverse partijen grit zat wit asbest. De hoeveelheid overschreed niet de toegestane grens. Ook in partijen die in de periode 2015-2017 werden verkocht door Eurogrit, zat asbest. De inspectie legt Eurogrit geen straf op. Wel heeft het bedrijf een waarschuwing gekregen. Bij herhaling legt de inspectie een boete op. Het rapport wordt wel doorgestuurd aan het Openbaar Ministerie. De partijen Eurogrit bij bijna zeshonderd bedrijven zijn op kosten van Eurogrit opgehaald en vernietigd. Rookwolk

Donderdag ontsnapte een wolk met deeltjes asbesthoudend staalgrit bij Eurogrit in Dordrecht. Dat kwam door een kapotte afsluiter van een silo waar het spul werd opgeruimd. Eurogrit onderzoekt hoe de afsluiter kapot kon gaan.