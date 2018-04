Justitie in hoger beroep in zaak oud-burgemeester Verver

Justitie gaat in hoger beroep in de zaak van de peilzender onder de auto van Gerard Verver, de man van oud-burgemeester Wilma Verver van Schiedam. Een Vlaardingse vrouw van 67 en haar 36-jarige zoon kregen eerder deze week geen straf voor het plaatsen van de peilzenders.

Volgens de rechter is het tweetal wel schuldig aan het plaatsen, maar justitie wilde hen straffen volgens het verkeerde wetsartikel. Het artikel op basis waarvan justitie het tweetal wilde veroordelen, is volgens hem niet van toepassing in deze zaak. Dat artikel gaat meer over afluisteren. Justitie had eerder een werkstraf geëist.

Justitie vervolgt mogelijk ook de echtgenoot van het gezin. De man werkte jarenlang bij aannemingsbedrijf Van den Tempel. Met de directeur, Richard B., had Verver een geschil na de verbouwing van haar huis.

Verver startte eerder een procedure om Richard B. ook vervolgd te krijgen. Hij betaalde voor de apparatuur van de peilzender. Justitie zag af van vervolging na zijn zelfmoordpoging een jaar geleden.