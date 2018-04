Puberende gorilla in Blijdorp verplicht 'op kamers'

In Diergaarde Blijdorp zit het gorillamannetje Nasibu verplicht binnen. Door zijn flirtgedrag, dat bij de aap opspeelt nu hij in de puberteit zit, kreeg hij bonje in de apengroep. En dan vooral met opper-zilverrug Bokito.

"Nasibu zit apart, want hij begon flink te puberen. Hij is inmiddels elf, zijn hormonen spelen op en dat veroorzaakte strubbelingen in de groep", vertelt verzorger Sandra van Bruggen. Terwijl de rest van de groep buiten speelt, moet Nasibu binnen blijven.

Tot voor kort waren Bokito en Nasibu nog beste maatjes. De jonge gorilla was als een pleegzoon voor Bokito, maar een ontluikende wellust is spelbreker. Voor Nasibu is een plekje gevonden aan de andere kant van de wereld, in een dierentuin in Nieuw-Zeeland. Maar dat duurt nog even.

"Dat is geen kwestie van 'we zetten hem op het vliegtuig en doei'. Daar gaat het een en ander aan vooraf", legt Van Bruggen uit. Nieuw-Zeeland moet de nodige voorbereidingen treffen, maar als het zover is wachten er aan de andere kant van de wereld een aantal vrouwtjes op hem. "Dan mag hij helemaal zijn gang gaan, als echte ziilverrug", zegt Van Bruggen.

Nog een klein jaar zal het wellustige gorillamannetje celibatair zijn leven in Blijdorp moeten slijten. Met extra aandacht en zoekopdrachten naar eten zorgen de verzorgers voor afleiding.