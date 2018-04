VIDEO: Spartaans rood-wit diner in Laurenskerk in jubileumjaar

Het rood-wit diner in de Laurenskerk

Omdat Sparta dit jaar 130 jaar bestaat, werd het rood-wit mannendiner op een mooie locatie gehouden. De Laurenskerk in hartje Rotterdam was het decor van de traditionele bijeenkomst waar dit keer ook vrouwen bij mochten zijn.

370 gasten waren aanwezig in de kerk om te genieten van het eten en de muziek en om geld te doneren aan de stichting De Betrokken Spartaan. Bij elkaar werd er €190.550 euro opgehaald voor het goede doel.

Bij die 370 gasten hoorden ook enkele spelers en hoofdtrainer Dick Advocaat. In de video's zijn de gesprekken te zien die verslaggever Sander Verrips had met Thomas Verhaar en Advocaat.

In FC Rijnmond is vrijdag een reportage te zien van het rood-wit diner in de Laurenskerk. Naast Advocaat en Verhaar komen daarin nog veel meer bekende personen uit de voetbalwereld aan het woord die een band hebben met Sparta.