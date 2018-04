Deel dit artikel:











Bezoekers café mogelijk vervolgd voor niet verlenen hulp na fatale ruzie De ruzie was bij café de Vaag aan de Straatweg in Rotterdam

Justitie overweegt om ook de mensen te vervolgen, die het slachtoffer van een fatale ruzie bij een café in Rotterdam-Hillegersberg hulpeloos op straat lieten liggen. Dat heeft officier van Justitie Wouter Bos donderdagavond gezegd in het tv-programma De Raadkamer van Peter R. de Vries. "Hier is het laatste woord nog niet over gezegd", stelde Bos.

De caféruzie was in de nacht van 3 op 4 februari vorig jaar bij De Vaag aan de Straatweg. De 56-jarige Melvin Arduin kreeg op straat een klap op zijn achterhoofd. Hij overleed een paar dagen later aan een gescheurde ader in zijn hersenen. De rechter veroordeelde de 20-jarige Albert van A. deze week tot een celstraf van vier jaar voor het uitdelen van de fatale klap. Van de ruzie bestonden camerabeelden, die door het café direct waren gewist. Maar de recherche heeft het materiaal terug weten te halen. Op de beelden was niet alleen de klap te zien, maar ook dat omstanders Melvin Arduin niet te hulp schoten. Zijn nabestaanden zijn daar zeer verbolgen over. "Ze lieten hem voor oud vuil liggen. Zo behandel je niet eens een beest." Personen die een slachtoffer hulp onthouden kunnen daarvoor tot enkele maanden cel worden veroordeeld op grond van artikel 450 uit het Wetboek van Strafrecht. Ook het verduisteren van bewijs is strafbaar.