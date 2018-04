Deel dit artikel:











Wethouder Visser: NL Alert bij brand in Botlek was voldoende Wethouder Visser (foto: Marc Nolte)

De Rotterdamse wethouder Havenzaken Adriaan Visser concludeert dat er goed is opgetreden bij de jongste calamiteiten in het Botlekgebied. Hij vindt niet dat de hulpdiensten omliggende wijken in hadden moeten gaan om mensen te waarschuwen.

Op vrijdag 20 april was er een grote stroomstoring, waardoor er grootschalig moest worden afgefakkeld in het industriegeibed. Twee dagen later was er brand in een metershoge afvalberg. Daarbij kwam veel rook vrij. Bij de laatste brand kregen omwonenden een NL Alert op hun telefoon. Veel mensen hadden daar doorheen geslapen en zagen pas de volgende ochtend dat ze ramen en deuren hadden moeten sluiten. "Een NL Alert was proportioneel op dat moment", zegt Visser. "Er was geen reden om mensen van huis tot huis, van deur tot deur mensen te informeren." Volgens de wethouder is er vooralsnog ook geen aanleiding om de controle van bedrijven in het Botlekgebied te verscherpen.