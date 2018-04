'Het Park bij Euromast gaat mooiste van Europa worden'

Het Park bij de Euromast in Rotterdam gaat op de schop. "Dit moet het mooiste park van Europa worden", zo vertelt Wim Pijbes die met zijn stichting Droom en Daad gaat investeren in Het Park.

Pijbes vertelt in het televisieprogramma Rijnmond is Gers! dat Het Park is verweesd. "De lantaarnpalen zijn kapot, beelden staan er verloren bij en de paden zijn te breed. Ook de begroeiing klopt niet helemaal. We gaan de zwakke elementen van het park verbeteren."

"We kijken ook naar horeca", vervolgt Pijbes. "Zo hebben we het Heerenhuys een ondersteuning gegeven om dit monument op te knappen. Daar gaan we vanaf mei concerten organiseren."

Verantwoordelijkheid

Pijbes is van plan om een zogenaamde coöperatie te starten waar betrokken partijen zich bij kunnen aansluiten. Volgens Pijbes gaat het nu fout omdat er niemand echt verantwoordelijk is voor het park. "Ze hebben nu geen ownership"

"Stadsontwikkeling legt een park aan, Stadsbeheer verzorgt het onderhoud, de politie is verantwoordelijk voor de veiligheid. Als alle partijen samen optrekken, kan je gemeenschappelijke doelen sneller bereiken", aldus Pijbes.

Asfalt verdwijnt

De geasfalteerde paden in Het Park verdwijnen, vertelt de oud-directeur van het Rijksmuseum. "Dat hoort daar niet. Het is juist een romantisch park in een Engelse landschapsstijl. Dat moeten half verharde paden worden, gemaakt van gravel. Dat hebben we ook in de tuin van het Rijksmuseum gedaan. Die paden zullen het hele park verzachten."

Nog onbekend wanneer

Pijbes wil niet vertellen welk bedrag Droom en Daad investeert in Het Park. Ook wil hij geen termijn verbinden aan de plannen. "Ik vind dat niet belangrijk. Het draait om het resultaat. Met zorgvuldige investeringen kun je stap voor stap het mooiste park van Europa realiseren."

Pijbes is sinds begin 2017 directeur van Droom en Daad. Een initiatief van de Rotterdamse miljardairsfamilie Van der Vorm. De stichting wil Rotterdam aantrekkelijker maken door bevordering van kunst en cultuur in de stad.