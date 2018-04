De politie heeft donderdagavond twee Rotterdammers opgepakt met twee kilo harddrugs op zak. Ze kwamen met de drugs uit een woning in Rotterdam-Katendrecht.

De politie hield het huis op de Maashavenkade in de gaten, omdat omwonenden geklaagd hadden. Omwonenden was het opgevallen dat mensen af en aanliepen, vooral via de achterkant van het pand.

Donderdagavond vertrokken de Rotterdammers van 19 en 21 jaar bij het huis op een scooter. Toen de twee de politie zagen, probeerden ze te ontsnappen en gooiden ze een tas onder een auto. In die tas zat ruim twee kilo harddrugs.