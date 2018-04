Deel dit artikel:











LIVEBLOG Koningsdag: wakker worden met scheepsbel en trompet In Dordt is de vrijmarkt van start

Vrijmarkten, dansfeesten en koekhappen. Eindelijk kan het vrijdag de vlag weer uit, het is Koningsdag! Ook de regio Rijnmond kleurt Oranje, in dit liveblog volgen we de festiviteiten op de voet.

09:30 uur:

De burgemeester van Alblasserdam heeft altijd oog voor de lokale ondernemers, ook voor de kleine. 09:15 uur:

Ook de RET is ondersteboven van de verjaardag van de koning. 09:00 uur:

In Dordrecht hoopt dit duo hun zakgeld te vertienvoudigen. 08:45 uur:

Ook Rozenburg is van de partij. Koningsdag is daar het dorpsfeest van het jaar! 08:30 uur:

Gelukkig hebben we de herinneringen nog. De koning en zijn gevolg zijn dit jaar in Groningen, maar in 2015 stapte hij nog in Dordrecht aan wal. 07:50 uur:

Ook in Brielle zijn ze vroeg wakker. De familie Postema wil vandaag al hun overbodige spullen kwijtraken. 07:30 uur:

De dag begint vroeg! In Stellendam wordt je op Koningsdag al dertig jaar met scheepsbel en trompet gewekt. 07:10 uur:

Het is Koningsdag! De meeste mensen hebben vrij, maar er moet ook gewerkt worden.