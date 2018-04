Liveblog Koningsdag 2018 teruglezen: 43 arrestaties en veel feestjes

Vrijmarkten, dansfeesten en koekhappen. Eindelijk kon vrijdag de vlag weer uit, het was Koningsdag! Ook de regio Rijnmond kleurde Oranje, in dit liveblog volgden we de festiviteiten op de voet. De politie sprak van een 'goed verlopen' feestdag. Lees hier alles terug:

22:46 uur:

Met het vuurwerk is Koningsdag 2018 en daarmee ook deze liveblog afgesloten.Rotterdam:

Dordrecht:



Schiedam:



22:30 uur:

Het feest gaat in de kroegen nog wel even door.

21:30 uur:

Ook in het Euromastpark gaat het feest nog 1,5 uur door: om 23:00 uur is OranjeBitter klaar.

21:10 uur:

Tot 23:00 uur gaat het feest bij de Kralingse Plas op het Kralingse Bos Festival nog door. Het begon vandaag al om 13:00 uur.

21:00 uur:

Tot 21:00 uur zijn dertien mensen aangehouden in de regio Rijnmond.

20:45 uur:

​Ook bij Dancetour in Dordrecht was het rustig. Wel heeft de politie daar aan het begin van de avond nog enkele mensen aangehouden.

19:30 uur:

Oranje vlekken voor de ogen na Koningsdag 2018.

18:15 uur:

De traditionele truckersrit laat van zich horen in de Hoeksche Waard.

18:00 uur:

Ook politiehond Bumper feliciteert koning Willem-Alexander.

17:45 uur:

Koningsdag is rustig verlopen, zegt de Politie Rotterdam. Er zijn vijf mensen aangehouden. Twee mannen zijn opgepakt voor openbare dronkenschap: één in Dordrecht en één in Rotterdam. In Rotterdam is ook iemand aangehouden voor drugsbezit. In Sliedrecht zijn twee mensen gearresteerd voor het gebruik van vals geld.

17:15 uur:

En de vlaggen hangen uit....!

17:00 uur:

Onder luid applaus van het Koningsdagpubliek werd deze meerkoet in Papendrecht bevrijd.

16:40 uur:

Er staat een lange rij bij de ingang van het Kralingse Bos Festival.

16:30 uur:

Een deel van de vrijmarkt op de Mathenesserlaan is een korte tijd ontruimd geweest. Er was gas geroken. Stedin is aanwezig om het mogelijke lek te repareren. De brandweer heeft het gebied weer vrijgegeven.

16:15 uur:

Het is druk in Rotterdam en toch nog steeds 'gezellig' zo ziet wijkagent Gaby Kaijser. Enkele gebieden zijn ook afgesloten. De Nieuwe Binnenweg wordt aan de ene kant geblokkeerd door een vuilniswagen en aan de centrumkant door een special geplaatste paaltjes.

15:45 uur:

Op sommige plekken in de regio wordt Koningsdag op een stille en meer ingetogen manier gevierd. Kinderdijk is één van die plekken.

15:30 uur:

Koningsdag is volgens de honden Snuf en Sjef niet alleen voor mensen. Zij doen graag mee.

14:50 uur:

Het is druk bij de ondergrondse fietsenstalling op Rotterdam Centraal.

14:26 uur:

De stadsbibliotheek in Dordrecht heeft misschien wel het beste kraampje van allemaal. Zij trekken een heleboel mensen met een cd-verkoop.

14:25 uur:

Al die kraampjes trekken een hoop bezoek naar het Rozenburgpark.

14:12 uur:

Justus voelt zich in Dordrecht de koning te rijk.

13:51 uur:

Daar zijn de exotische dansers!

13.42 uur:

Met een goede reden kom je altijd onder de oranje dresscode uit.

13:16 uur:

De dag is halverwege, maar nog lang niet voorbij. Kijk hier voor een overzicht van de beste feestjes in de regio

13:10 uur:

Koninklijk bloed gespot in Mijnsheerenland.

13:02 uur:

Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht doet een rondje door de stad.

12:56 uur:

De aubade aan het begin van Koningsdag in Dordrecht was druk bezocht.

12:53 uur:

Kopen en verkopen, daar draait het nu om in het Oude Westen in Rotterdam.

12:41 uur:

Daar is de zon!

12:19 uur:

In de Hoeksche Waard kijken ze er het hele jaar naar uit: de rit van de Hoeksche Waardse Truckers over het eiland.

11:47 uur:

De vrijmarkt in Rotterdam-Zevenkamp is in volle gang.

11:26 uur:

De politie is ook op Koningsdag je beste vriend.

11:21 uur:

En zo ziet Mijnsheerenland er dan van boven uit.

10:57 uur:

Terugblikken op vorig jaar om in de stemming te komen.

10:54 uur:

De verwachtingen zijn hoog gespannen.

10:40 uur:

Bij het Kralingse Bos Festival zijn ze op alles voorbereid.

10:29 uur:

In Mijnsheerenland is het ook Oranje Boven.

10:26 uur:

Wat een contrast.

10:21 uur:

Een mopje gitaar spelen voor de koning is populair in Dordrecht. Vrijdagmorgen vroeg was Tobias op Radio Rijnmond. Matthijs heeft de camera van onze verslaggever gehaald.

10:01 uur:

Een feestje is in Vlaardingen pas compleet, als het muziekkorps is geweest.

09:43 uur:

Voor 249 gelukkigen begon donderdag het feest al! Zij kregen een lintje. Lees hier wie de uitverkorenen waren in onze regio.

09:31 uur:

De burgemeester van Alblasserdam heeft altijd oog voor de lokale ondernemers, ook voor de kleine.

09:18 uur:

Ook de RET is ondersteboven van de verjaardag van de koning.

09:03 uur:

In Dordrecht hoopt dit duo hun zakgeld te vertienvoudigen.

08:45 uur:

Ook Rozenburg is van de partij. Koningsdag is daar het dorpsfeest van het jaar!

08:29 uur:

Gelukkig hebben we de herinneringen nog. De koning en zijn gevolg zijn dit jaar in Groningen, maar in 2015 stapte hij nog in Dordrecht aan wal.

08:02 uur:

Ook in Brielle zijn ze vroeg wakker. De familie Postema wil vandaag al hun overbodige spullen kwijtraken.

07:28 uur:

De dag begint vroeg! In Stellendam wordt je op Koningsdag al dertig jaar met scheepsbel en trompet gewekt.

07:15 uur:

Mensen reserveerden donderdagavond al hun verkoopplekjes in Rotterdam.

07:10 uur:

Het is Koningsdag! De meeste mensen hebben vrij, maar er moet ook gewerkt worden.