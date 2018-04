Deel dit artikel:











Gemeente Rotterdam: meer gebiedsverboden en sluitingen deur

De gemeente Rotterdam heeft het afgelopen jaar fors meer gebiedsverboden uitgedeeld. In 2015 en 2016 kregen in totaal vijf mensen te horen dat ze niet in een bepaald gebied mochten komen. Het afgelopen jaar waren dat er bijna 30.

Volgens de gemeente Rotterdam komt de stijging door de nieuwe Overlastwet. De helft van de gebiedsverboden hebben te maken met Oud en Nieuw. De mensen met zo'n verbod hebben zich eerder met de jaarwisseling misdragen. Verder heeft de gemeente het afgelopen jaar bijna 300 panden, coffeeshops en seksclubs gesloten, omdat er regels werden overtreden. Dat zijn er iets meer dan vorig jaar. Drugspanden gesloten: 51 (2016: 53)

Bedrijfspanden gesloten (drugs): 11 (2016: 15)

Publieke gebouwen gesloten : 15 (2016: 8)

Horecapanden gesloten: 73 (2016: 52)

Coffeeshops gesloten : 3 (2016: 0)

Seksbedrijven gesloten: 38 (2016: 59) 51 (2016: 53)11 (2016: 15): 15 (2016: 8)73 (2016: 52): 3 (2016: 0)38 (2016: 59) Ook heeft de gemeente bij 10 horecazaken de exploitatievergunning ingetrokken. In sommige gevallen was er sprake van 'slecht levensgedrag' van de ondernemer. In 15 gevallen werd een zaak gesloten na een schiet- of steekincident.