Universiteitsraad Erasmus loot voor zetel Het hoofdgebouw van de Erasmus Universiteit (EUR)

Voor het eerst in de geschiedenis van de Erasmus Universiteit in Rotterdam wordt er geloot voor een zetel in de Universiteitsraad. Twee kandidaten hebben precies evenveel stemmen gehad om in die raad plaats te nemen.

De voorzitter van het Stembureau moet nu een papiertje trekken om te bepalen wie er in de raad komt. Dat gebeurt in het bijzijn van de twee studenten en twee getuigen. In de raad zitten vertegenwoordigers van de studenten en medewerkers en die hebben geregeld overleg met het bestuur van de universiteit.