Mitchell van der Gaag en het Rood Witte Mannen Diner in FC Rijnmond

Mitchell van der Gaag is vrijdagmiddag te gast bij FC Rijnmond. In de voetbaltalkshow kijken we vooruit op het voetbalweekend met de derby Feyenoord-Sparta, FC Groningen-Excelsior en FC Dordrecht-NEC. Daarnaast bespreken we de mogelijke toekomst van Robin van Persie.

In de uitzending kijken we ook terug op het jaarlijkse Rood Witte Mannen én Vrouwen Diner, dat ter gelegenheid van het 130-jarig bestaan van Sparta in de Laurenskerk werd georganiseerd. Daarbij is ruim 190.000 euro opgehaald voor de stichting De Betrokken Spartaan. Naast Mitchell van der Gaag schuiven ook vaste analist Geert den Ouden en chef-sport Ruud van Os aan bij presentator Etienne Verhoeff.