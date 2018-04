Deel dit artikel:











Koningsdag zorgt voor reünie in Rozenburg Ook de gepimpte auto's zijn van de partij

Rozenburg staat met Koningsdag op z'n kop. 'Het dorp' in de gemeente Rotterdam loopt uit om het feest van het jaar samen te kunnen vieren. "Het is een soort reünie waarbij iedereen in het dorp elkaar ontmoet", verklaart Frank Schellenboom, de enthousiaste voorzitter van het Rozenburgse Oranjecomité de commotie.

Traditioneel begint de dag met het hijsen van de Nederlandse vlag en trompetgeschal. Daarna is er van alles te doen in het hele centrumgebied waar veel verenigingen zich presenteren. "De jonge veteranen, de modelvliegtuigclub, de scouting, de manage, de tuningclub met opgepimte auto's en de mountainbike club staan er. En er is natuurlijk vrijmarkt en een groot vuurwerk als afsluiting", somt de voorzitter op. Vrijwilligers

Ondanks dat het feest belangrijk is voor Rozenburg, merken ze ook hier dat er minder animo is om vrijwilliger te worden. "Maar wij hebben een harde kern en vragen extra mensen erbij om bijvoorbeeld verkeersregelaar te zijn. Tot nu toe lukt het ons om genoeg mensen te krijgen. Het leeft gelukkig wel hier."