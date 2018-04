Deel dit artikel:











Vermiste Shanty uit Rotterdam is terecht Shanty Moeder Sharesca en zusje Tishany Urbano

Het vermiste Rotterdamse meisje Shanty Urbano is terecht. Ze is teruggevonden na onderzoek door de computerspecialisten van de politie. Waar ze is gevonden is niet bekend. Er gingen geruchten dat ze bij iemand in België zat.

Moeder Sharesca Urbano is blij en opgelucht dat haar dochter in goede gezondheid is teruggevonden. Ze hoopt haar dochter vrijdagmiddag te ontmoeten. Shanty verscheen een week geleden niet op haar stage-adres. Ze verdween uit haar woning in Beverwaard. Haar moeder deed op Radio Rijnmond een oproep aan haar dochter om zich te melden. Volgens een woordvoerder van de politie krijgt de 16-jarige nu 'passende hulp aangeboden'.