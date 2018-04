Deel dit artikel:











Nog geen duidelijkheid over doodsoorzaak baby Foto: Media V

De sectie op de 7-maanden-oude baby die dood werd gevonden aan de Mathenesserdijk in Rotterdam, is afgerond. Maar wat de doodsoorzaak is, kan de politie nog niet zeggen. Het politie-onderzoek is nog wel in volle gang.

Het stoffelijk overschot van de baby werd woensdagochtend gevonden in een woning in Rotterdam-West. De 33-jarige moeder opgepakt van het overleden jongetje is opgepakt. Zij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van het kindje.